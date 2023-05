Kreowanie contentu a chatGPT i jego wykorzystanie





Choć chatGPT podbija serca użytkowników, wielu pracowników sektora e-commerce obawia się przełomowego narzędzia, widząc w nim zagrożenie dla swoich umiejętności i stabilności zatrudnienia. Bo właściwie dlaczego przedsiębiorcy mają zatrudniać specjalistę, zamiast skorzystać z udostępnionego przez firmę Open AI rozwiązania?

Czy jako copywriter stracisz pracę na rzecz chatuGPT?

Pytanie to od miesięcy zadaje sobie wielu pracowników kreatywnych. Czy zatem to czas na zmianę branży? Przyglądając się możliwościom Generative Pre-trained Transformer można wyciągnąć mylne wnioski, wysnute na podstawie testowego użycia chatuGPT. Owszem sposób w jaki oprogramowanie wykorzystuje głębokie sieci neuronowe do generowania treści jest imponujący, niemniej także omylny oraz bazujący na już powstałych informacjach, opublikowanych w sieci. Oznacza to, że program tworząc artykuły sponsorowane, ogłoszenia czy opisy produktów dla sklepów online bazuje na contencie jedynie go parafrazując, często z błędami językowymi i interpunkcyjnymi. Jednocześnie może dojść do sytuacji, gdy dwie, konkurencyjne firmy używając oprogramowania jako narzędzia do tworzenia treści, opublikują w Social Mediach czy na głównej stronie przedsiębiorstwa wpisy niemal identyczne! To doprowadza nas do kolejnych kwestii - legalności treści i naruszenia praw autorskich. To poważne zagrożenia podczas korzystania z AI, które jeszcze nie zostały uregulowane przez odpowiednie organy. Wiedz również, że obecnie program Open AI posiada zasoby jedynie do końca 2021 roku, nie jest więc w pełni aktualny. Co więcej, system rozumie wiele elementów zbyt powierzchownie i bez kontekstu, co może prowadzić do rażących błędów.

Pomysłowe wykorzystanie chatuGPT

To, że chatGPT nie potrafi stworzyć przejmującego artykułu, który zaangażuje użytkowników danego kanału komunikacji nie znaczy, że jako copywriter nie możesz posłużyć się oprogramowaniem. Wykorzystaj go w roli narzędzia do codziennej pracy. Pomoże to w automatyzacji procesów, skróci czas poświęcany na research oraz redagowanie. Pamiętaj jednocześnie, że czynnik ludzki i emocjonalny podczas generowania contentu jest szalenie ważny w kreatywnej pracy. Choć AI jest coraz lepsza w generowaniu tekstów, nadal trudno jest jej zrozumieć zarówno emocje jak i kontekst ludzkiego doświadczenia, które stanowią rdzeń wysokiej jakości tekstów. Wykorzystuj zatem wspomnianą przewagę nad sztuczną inteligencją i algorytmami, sprawiając, że unikatowość twojego contentu, będzie jednocześnie odzwierciedleniem specjalistycznych umiejętności.